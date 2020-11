Sull’istituzione di un percorso turistico socio-culturale che coinvolga le associazioni con la regia del Comune si concentra la mozione illustrata da Nicotera, con l’elogio del patrimonio culturale lametino non ancora pienamente fruibile «ma che sotto l’azione dell’assessore Gargano stiamo riuscendo a far tornare vivi» ricorda lo stesso esponente di maggioranza.

Sulle bellezze paesaggistiche si concentra invece Lorena, mentre Pegna vira sull’ambito più pratico nel chiedere di strutturare il progetto sul piano logistico per inserirsi in itinerari turistici. Di «cultura sostenibile» parla invece Piccioni, ricordando anche i percorsi avviati nelle precedenti amministrazioni sia in ambito strutturale che di offerta culturale.

L’assessore Gargano annuncia che «da aprile dovremmo avere il Castello aperto, anche se sempre nel massimo della sicurezza necessaria» cercando di riaprire anche l’ex mulino convertito. Altra proposta è quella dell’ingresso gratuito per i lametini nei beni storici, «con ingresso a pagamento per turisti ed associazioni per questioni di equilibrio dei costi».

Anche in questo caso tutti favorevoli, e lavori del consiglio che si aggiornano alla prossima seduta