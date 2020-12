Senso unico di marcia dal 7 dicembre al 19 gennaio in alcune arterie cittadine per posa in opera di cavo Enel

Per il completamento dei lavori e il ripristino manto stradale dopo lo scavo e posa in opera cavo MT dell’Enel, ordinata oggi l’istituzione temporanea del senso unico di marcia alternato su Via Roberto il Guiscardo civico 84, Via Scarpino, Via della Vittoria e Via Gronchi civico 6. dal 7 dicembre al 19 gennaio, nei giorni della settimana dalle 7 alle 17.

I lavori erano iniziati a luglio, e nelle vie adiacenti e/o confluenti con le citate vie, il traffico sarà limitato e/o dirottato a carico della ditta esecutrice, con movieri o personale a terra a secondo delle esigenze e le direttive impartite dal Comando della Polizia Locale, ai fini della sicurezza della circolazione