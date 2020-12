Con il sottofondo le note di “who wants to live forever” dei Queen si è celebrato il “Decennale della scomparsa degli 8 ciclisti”, con 2 diversi momenti nel pomeriggio da parte della Raffaele Lamezia Next Atlas, Ciclo Club Lamezia e ASD Lamezia Bikers, con la collaborazione di Ciclismo Sicuro, insieme all'amministrazione comunale.

Un momento di raccoglimento con i familiari ed i parenti delle vittime che, data la pandemia in atto, non è potuto essere celebrato in modo organico per come auspicato in precedenza, ma che ha comunque voluto tributare loro il giusto ricordo.

In mattinata, presso la Concattedrale di Lamezia Terme, don Domenico Cicione Strangis ha celebrato una messa in memoria di Fortunato Bernardi, Rosario Perri, Francesco Stranges, Vinicio Puppin, Giovanni Cannizzaro, Pasquale De Luca, Domenico Palazzo.

Alle 15, presso la stele posizionata nell'area attigua a quella del fatale incidente di 10 anni fa e la cui gestione è stata affidata, a seguito di bando comunale, all'ASD Lamezia Bikers, si è tenuta una simbolica piantumazione di 8 ulivi per dare un segno più duraturo al ricordo. L'area doveva diventare un luogo di sosta con i lavori che nel 2013 sarebbero dovuti iniziare e concludersi, ma ad oggi di tale progetto non rimane più neanche la ricostruzione grafica ormai sbiadita dal tempo. Sarà così l'associazione di appassionati delle due ruote a dare una nuova veste allo spazio verde che ospita la stele in ricordo degli amici scomparsi.

A seguire, in piazza “5 dicembre”, l'accensione dell'albero di Natale attraverso un sistema di luci collegate ad una bicicletta, con il sindaco Paolo Mascaro ad auspicare che si possa ottenere la giusta attenzione sul tema della sicurezza stradale per i cicloamatori tramite interventi del Governo centrale, mentre due progetti relativi alle attuali piste ciclabili ed altre da realizzare tra la stazione di Lamezia Terme Centrale e l'area costiera sono stati annunciati come finanziati ma ancora non effettuati.