Rimodulato il ritiro domiciliare della raccolta differenziata nelle giornate di festività natalizie

Per le festività natalizie non verrà effettuato il ritiro domiciliare della raccolta differenziata l’8 e 25 dicembre, l’1 e 6 gennaio, con il 26 dicembre ritiro del solo organico per tutte le zone.

Per la zona Nicastro Est ed Ovest il 24 e 31 dicembre la raccolta avverrà dopo le 13, mentre nelle altre giornate il servizio verrà regolarmente svolto secondo calendario.

In caso di altre necessità il centro di raccolta di contrada Rotoli rimarrà aperto.