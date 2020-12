Rinviata a domani per maltempo la riparazione della perdita sulla condotta in località Bosco Amatello

La Lamezia Multiservizi S.p.A. informa gli utenti di località Bosco Amatello che l’intervento di ripristino della condotta idrica, previsto per la mattinata, è stato inevitabilmente rimandato a causa delle peggiorate condizioni meteo, le quali rendono impossibile eseguire i lavori in sicurezza.

Viste le dimensioni della condotta da riparare e la profondità di posa della stessa, pari a circa 2 metri al di sotto del piano campagna, gli scavi necessari per scoprire la tubazione richiedono l’asportazione di una notevole massa di terreno. Tale attività, di per sé problematica, comporta rischi maggiori per la sicurezza se affrontata in concomitanza alle incessanti piogge che stanno interessando il territorio comunale.

Ai primi miglioramenti meteorologici la squadra addetta ai lavori interverrà per ripristinare la regolarità della fornitura idropotabile. Probabilmente, un leggero miglioramento della situazione meteo è previsto per la giornata di domani, pertanto, la riparazione potrebbe essere eseguita tutt’al più nella prima mattinata del 07 dicembre.