Deliberate in giunta scadenze temporali diverse sul controllo successivo di regolarità amministrativa degli atti interni

Per «procedere ad una semplificazione delle procedure ivi previste, anche in considerazione della molteplicità di adempimenti incardinati nell’UOA di riferimento, nonché del ridotto numero di unità di personale di cui quest’ultima dispone», la giunta comunale rivede alcuni aspetti del regolamento per la disciplina dei controlli interni del Comune di Lamezia Terme vigente dal 2013, dando scadenze temporali diverse per quanto riguarda il controllo successivo di regolarità amministrativa.

Nella parte modificata la giunta dà una diversa scadenza temporale, prevedendo che «gli atti da sottoporre a monitoraggio sono individuati quadrimestralmente a campione dalla Segreteria Generale secondo una selezione casuale effettuata con sistemi informatici, per singole categorie di atti e per settore di emanazione. Il Segretario Generale definisce annualmente la percentuale di atti da sottoporre a controllo; per quanto riguarda in particolare le determinazioni, non potranno essere inferiori al 10 % di quelle emanate nel quadrimestre e comunque almeno 10 per ogni Settore». In precedenza il lasso temporale era mensile con 3 per ogni settore.

Altra modifica riguarda la parte in cui è previsto che «le schede sono trasmesse quadrimestralmente, a cura del Segretario Generale, ai Dirigenti e ai Revisori dei Conti. Tutte le schede sono inoltre trasmesse all‘Organismo Indipendente di Valutazione, come documenti utili per la valutazione, e all’Unità di Controllo di gestione, ove istitutita. Il Segretario Generale presenta annualmente una relazione complessiva sui controlli effettuati al Consiglio Comunale, che ne prende atto nella deliberazione di approvazione del rendiconto dell’esercizio».

Anche in questo caso da mensilmente si passa ad ogni 4 mesi, mentre la relazione del segretario al consiglio comunale diventa annuale e non più semestrale.