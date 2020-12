Elezioni amministrative 2019, il Tar decide di accogliere solo parzialmente i ricorsi. Si rivota in 4 sezioni

Il Tar Calabria accoglie solo parzialmente i ricorsi presentati in merito alle elezioni amministrative dello scorso anno.

Nello specifico :

dichiara l’illegittimità delle operazioni elettorali svoltesi nelle sezioni 2, 44, 73 e 78 per la scelta del sindaco e dei consiglieri del Comune di Lamezia Terme, disponendone l’annullamento e la conseguente rinnovazione;

annulla il verbale dell’Ufficio Elettorale Centrale del 5 e 9 dicembre 2019, di proclamazione degli eletti alla carica di sindaco e alla carica di consiglieri del Comune di Lamezia Terme

Inoltre:

pone le spese di verificazione a definitivo carico di ogni ricorrente e del Comune di Lamezia Terme, nella misura del 20% ciascuno;

dispone che, a cura della Segreteria, la sentenza e gli atti del giudizio siano trasmessi alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Lamezia Terme;

dispone altresì che, sempre a cura della Segreteria, la sentenza venga trasmessa al Sindaco di Lamezia Terme e al Prefetto di Catanzaro.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Questo quanto deciso da Giovanni Iannini (presidente), Martina Arrivi (relatore) e Gabriele Serra (referendario) nell’udienza di questa mattina del Tar della Calabria in merito ai ricorsi elettorali presentati sulle scorse elezioni amministrative da parte dei candidati a sindaco Massimo Cristiano e Silvio Zizza.

Si tornerà quindi al voto, con gli stessi candidati dello scorso anno, in 4 sezioni, mentre fino alla data delle elezioni consiglio comunale e giunta rimangono sospesi.

Le sezioni coinvolte sono la

2 (Via Xx Settembre, Via Dei Campioni, Via Salvatore Aversa e Lucia Precenzano),

(Via Xx Settembre, Via Dei Campioni, Via Salvatore Aversa e Lucia Precenzano), 44 (crozzanello, Bucolia di sopra e di sotto, Canneto Fragale, Crozzano superiore e inferiore, Santa Maria, Piano Luppino, Muretto, Marrano),

(crozzanello, Bucolia di sopra e di sotto, Canneto Fragale, Crozzano superiore e inferiore, Santa Maria, Piano Luppino, Muretto, Marrano), 73 (Via Dei Morgeti, Via Dei Pioppi, Via Dei Frassini, Via Dei Brutii Snc e dal n. 1 al n. 103, Via Dei Noci, Via Dei Salici, Contrada Volpe, Via Dei Tigli, Via Dei Castagni, Via Degli Abeti, Contrada Spano’, Via Dei Platini, Via Dei Brutii dal n. 2 al n. 98, contrada Arenacchio, Via Dei Pini, Via Foderaro dal n. 99 al n. 199)

(Via Dei Morgeti, Via Dei Pioppi, Via Dei Frassini, Via Dei Brutii Snc e dal n. 1 al n. 103, Via Dei Noci, Via Dei Salici, Contrada Volpe, Via Dei Tigli, Via Dei Castagni, Via Degli Abeti, Contrada Spano’, Via Dei Platini, Via Dei Brutii dal n. 2 al n. 98, contrada Arenacchio, Via Dei Pini, Via Foderaro dal n. 99 al n. 199) 78 (ospedale)

Nel restyling del sito internet comunale non c’è più il conto dei voti nelle singole sezioni risalenti al 2019, mentre in amministrazione trasparente risulta solo il verbale della proclamazione degli eletti, per capire quanto realmente 4 sezioni potrebbero mutare il volto del consiglio comunale ed eventualmente il sindaco in carica.