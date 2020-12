Il ritorno di Terina nelle competenze comunali e la transazione con Deca tra gli ultimi atti dell’amministrazione Mascaro

Ultimi atti per l’amministrazione Mascaro prima del “congelamento” dovuto alla sospensione degli eletti tra sindaco e consiglio comunale in virtù dell’odierna sentenza del Tar che farà tornare i lametini al voto in sole 4 sezioni su 78.

«Con comunicazione prot. n. 7425, il Ministero per i Beni e le Attività Culturali e per il Turismo Segretariato Regionale per la Calabria ha disposto in data odierna la consegna, in favore del Comune di Lamezia Terme, dell’area archeologica di scavo “Antica Terina” e ciò a seguito dell’ultimazione dell’intervento denominato “Area archeologica Antica Terina – Località Iardini di Renda – Scavo archeologico dell’abitato dell’Antica Terina”», annuncia così Paolo Mascaro, «ciò consentirà finalmente di rendere pienamente fruibile anche detta importante area, caratterizzata dagli scavi archeologici relativi all’abitato dell’Antica Terina, e costituisce importante passo in avanti nella realizzazione del progetto dell’Amministrazione di creare un percorso turistico-culturale che renderà ulteriormente attrattiva la Città di Lamezia».

Si ricorda che «dopo l’Abbazia Benedettina, finalmente aperta al pubblico nel 2020 e meta nei mesi passati di centinaia e centinaia di visitatori, anche gli scavi archeologici di Terina, per la cui consegna si è prodigata per mesi l’Assessore Giorgia Gargano, costituiranno inevitabile meta per i tanti che intenderanno visitare e dimorare nella nostra Città. L’Amministrazione, concretizzando in pieno nonostante tante oggettive difficoltà il proprio programma, sta anche fattivamente operando per riprendere a breve i lavori del Bastione di Malta che potrà anch’esso in pochi mesi assurgere allo splendore che merita».

Altro annuncio è quello che riguarda la vicenda Deca, la società che gestisce l’impianto di depurazione nell’area industriale lametina.

«Sottoscritto stamattina nel Palazzo di Città tra il Sindaco di Lamezia Terme e l’Amministratore della Deca s.r.l. atto notarile inerente la transazione del debito Deca per il quale, durante la gestione commissariale, vi era stato provvedimento del Commissario ad Acta nominato dal TAR Calabria che aveva riconosciuto il Comune di Lamezia Terme quale soggetto passivo tenuto al pagamento dei canoni di depurazione, in sostituzione della Lamezia Multiservizi, per un importo di euro 4.389.600,86, alla data del 23/05/19, oltre ulteriori interessi moratori», spiega ancora Mascaro, «la transazione prevede il versamento di 3.700.000 euro in unica soluzione entro la data del 18 dicembre, con rinuncia della Deca s.r.l. alle ulteriori somme dovute; considerando l’ulteriore importo ad oggi maturato, vi è risparmio per l’amministrazione, e per la partecipata Lamezia Multiservizi, di oltre un milione di euro».

Si reputa così che «viene, quindi, meno, dopo i derivati e dopo Icom, altro macigno che pendeva sulla testa del Comune di Lamezia Terme e ciò è stato reso possibile unicamente grazie all’operato oculato dell’Amministrazione che ha consentito di poter disporre delle somme necessarie per estinguere immediatamente il debito. Finalmente la Città di Lamezia supera le criticità e rivede la luce della rinascita».