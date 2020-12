Uffici comunali aperti il 23 e 30 dicembre anche di pomeriggio per pareggiare le chiusure festive

Se ieri gli uffici di via Perugini non erano raggiungili per via di un guasto telefonico, per il periodo di festività natalizie è disposta la chiusura di tutti gli stabili comunali, ad eccezione del Comando di Polizia Locale per la specificità dei servizi, nelle ore pomeridiane di giovedì 24 e giovedì 31 dicembre.

Viene così rimodulato l’orario di servizio: