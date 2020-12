Assunzioni al Comune, la giunta rivede il piano del fabbisogno per il Ministero ma i revisori danno parere negativo

Mentre si approvano il comando per 3 mesi a partire da mercoledì dell’architetto Vincenzo Lucia dal Comune di Marino dove ha la qualifica di Funzionario Tecnico – inquadrato nella categoria D3, che fa seguito al medesimo istituto adottato per 6 mesi dal 1 dicembre per Claudia Morabito, dipendente dell’Agenzia Regionale per la Protezione dell’Ambiente della Calabria inquadrata nella categoria D, la giunta Mascaro approva i correttivi richiesti circa un mese fa dal Ministero dell’Interno in merito al piano triennale del fabbisogno del personale, i quali avranno riflessi anche sul Dup.

Come noto non sussistono dipendenti e dirigenti in soprannumero, né in eccedenza, per l’anno 2020 in via Perugini, ma anzi il rapporto dipendenti-popolazione per l’anno 2020 è pari a 1/310 (popolazione residente al 31 dicembre 2019 n. 70306/personale in servizio al 31 dicembre 2019 n. 228 unità) a fronte del rapporto medio 1/126 stabilito dal Decreto Ministeriale del 10 aprile 2017.

Data la mole di pensionamenti in assenza di nuove assunzioni il Comune di Lamezia Terme dal 1 gennaio conterà solo di 184 dipendenti (1 Segretario Generale; 2 Dirigenti; 29 unità di categoria “D”; 65 unità di categoria “C” (di cui 36 agenti di Polizia Locale); 75 unità di categoria “B”; 17 unità di categoria “A”) rispetto ai 339 previsti nel piano assunzionale triennale, il che comporterà un’ulteriore paralisi dell’attività amministrativa, già ad oggi molto lenta.

Oggi è giunto però anche il parere non favorevole redatto l’11 dicembre da parte del collegio dei revisori dei conti, i quali citavano nuovamente la tenuta dei conti della Lamezia Multiservizi non riconoscendo la validità del concordato approvato dal Tribunale, il piano di riequilibrio in atto, il volume complessivo del contenzioso portando ad esempio però anche la recente vertenza con Deca conclusa con un accordo tra le parti di 3.700.000 euro e non di 4.389.600,86 come scritto nel parere. Anche al netto delle controdeduzioni, e dei pareri favorevoli delle dirigenti, per vie brevi il parere non favorevole è rimasto, richiamando le medesime bocciature sugli altri bilanci offerte nel corso dell’anno dal collegio, il cui mandato è in scadenza insieme all’anno in corso, secondo il quale il Comune dovrebbe in pratica dichiarare il dissesto poiché «da considerarsi in condizioni strutturalmente deficitarie» ma per i risvolti delle mancate attività del biennio commissariale.

Strada così in salita per l’amministrazione comunale attuale e futura, che ora dovrà avere anche due mesi di commissariamento dopo la sentenza del Tar sui riconteggi delle amministrative dello scorso anno.

Il piano approvato dalla giunta prevedeva le assunzioni, mobilità, stabilizzazioni e progressioni di: