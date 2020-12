Dalla giunta prima della sospensione aggiornamento del programma biennale degli acquisti

Non essendo ancora arrivato il “cambio della guardia” da parte della Prefettura, nuova riunione di giunta oggi per l’amministrazione Mascaro.

Tra i punti approvati anche l’aggiornamento del programma biennale degli acquisti e dei relativi documenti programmatori, essendo «emersa la necessità di prevedere ulteriori servizi».

Nello specifico si aggiunge per il servizio di Stewart e/o Hostess da utilizzare in manifestazioni patronali per l’esercizio 2021 e per l’esercizio 2022 una dotazione finanziaria di 61.810 euro per ciascun anno di riferimento.

Per il servizio di gestione del procedimento sanzionatorio delle violazioni delle norme del Codice della Strada di competenza della Polizia locale per il triennio 2021/2023 iscritti 50.000 euro per ciascun anno di riferimento.

Infine per il servizio di postalizzazione per il triennio 2021/2023 si prevede la dotazione finanziaria di 30.243,80 per l’anno 2021, 42.700 l’anno 2022 e 42.700 per l’anno 2023-.