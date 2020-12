Taglio degli alberi in Piazza Garibaldi, suole di Via Foderaro se Via Dunant offerto dal Comune a privati

Il Comune di Lamezia Terme intende acquisire fino al 23 dicembre manifestazioni di interesse per procedere, secondo la normativa vigente, all’affidamento senza oneri per l’Ente al “taglio di alberature in aree di proprietà comunale che costituiscono grave pericolo per la pubblica e privata incolumità e che sono state o verranno preventivamente autorizzati dal Corpo Carabinieri Forestale “Calabria”.

Nella determina si precisa che «si tratta di un’indagine conoscitiva finalizzata all’individuazione di operatori da consultare nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza», senza quindi nessun vincolo o affidamento, e che «non essendo prevista alcuna corresponsione economica né a favore del Comune e né a vantaggio del privato affidatario, l’individuazione del Soggetto affidatario avverrà mediante sorteggio pubblico che si terrà presso la Sede municipale previo avviso ai partecipanti».

I lavori avranno luogo entro 90 giorni dall’affidamento in Piazza Garibaldi, Via Foderaro scuola Manzi e Via Dunant scuola comunale, già in passato oggetto di interventi per la pericolosità degli arbusti (in foto uno degli alberi caduti a causa del maltempo), ed in altri siti previa autorizzazione del Corpo Carabinieri forestale “Calabria”, prevedendo che «il soggetto affidatario sarà tenuto ad asportare a suo completo beneficio e senza la previa autorizzazione comunale tutto il legname tagliato».

La tempistica correlata all’esecuzione materiale degli interventi programmati prevede l’abbattimento entro massimo 30 giorni dalla comunicazione di affidamento del servizio per ogni singolo sito, con «abbattimento completo di alberature di alto fusto, riduzione e rimozione di alberature a terra, rimozione del fogliame secco e ramaglie, anche a terra, dovuti all’abbattimento di alberature».