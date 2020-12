Prima dell’ufficialità del decreto, spedito dalla Prefettura prima di pranzo, è arrivato il commissario Giuseppe Priolo in via Perugini.

Dopo Francesco Alecci, un altro ex Prefetto siciliano per la città della piana, che verso le mini elezioni da ripetere in 4 sezioni entro 60 giorni sarà guidata dal 68enne messinese, già Prefetto di Trapani per un anno, con in curriculum anche il ruolo di vice prefetto vicario di Milano e commissario di Avellino.

Il passaggio del testimone con il sindaco Paolo Mascaro è avvenuto nella stanza del segretario generale, con un confronto sulla situazione amministrativa durato dalle 14 alle 15, proseguito poi a lungo con le dirigenti congedato l’ormai ex primo cittadino per il momento.