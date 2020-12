Entro fine anno la procedura di possibile stabilizzazione di 9 ex Lsu, aumenta di 12.000 euro lo straordinario Covid

Ulteriori 12.000 euro, in aggiunta ai 15.000 già previsti a fine ottobre, in favore dei dipendenti della Polizia Locale impegnati per le esigenze conseguenti ai provvedimenti di contenimento del fenomeno epidemiologico da COVID-19 e del restante personale dell’Ente per la necessità di fronteggiare eventi eccezionali, anche conseguenziali al fenomeno epidemiologico da COVID-19.

Nella determina si specifica che la misura si è resa necessaria per «il protrarsi dell’emergenza epidemiologica in corso e i numerosi servizi effettuati e che si dovranno effettuare in regime di straordinario dai dipendenti facente parte del corpo della Polizia Locale e i numerosi interventi effettuati e che si dovranno effettuare al di fuori dell’ordinario orario di lavoro da altri dipendenti dell’Ente impegnati, in particolar modo, con urgenti notifiche di ordinanze di quarantena covid-19 e alla loro pubblicazione sull’Albo Pretorio».

Ed in tema di personale torna di attualità anche la questione dei lavoratori socialmente utili in servizio presso il Comune, il cui contratto scadrà a fine mese, e che l’amministrazione comunale ha inserito nel piano del fabbisogno del personale come da stabilizzare. Anche in questo caso però servirà l’autorizzazione da parte della commissione ministeriale, con interlocutore d’ora in avanti il commissario inviato dalla Prefettura per guidare il Comune fino alle prossime mini elezioni amministrative di febbraio.

Per la stabilizzazione dei 9 ex Lsu il Comune ha aderito all’avviso pubblico per l’assunzione a tempo indeterminato dei lavoratori socialmente utili, pubblicato il 10 dicembre dalla commissione della Riqualificazione per le Pubbliche Amministrazioni.

La procedura selettiva di stabilizzazione dovrà essere avviata mediante avviso pubblico da approvare e trasmettere, entro il 21 dicembre, alla Commissione RIPAM ed al FormezPA, mentre alla procedura selettiva di stabilizzazione potranno partecipare esclusivamente i Lavoratori Socialmente Utili in servizio presso il Comune di Lamezia Terme percettori di assegno ASU e regolarmente inseriti nell’elenco regionale di cui all’articolo 2, comma 1, del decreto legislativo del 28 febbraio 2000, n. 81 già utilizzati dall’Amministrazione ed in possesso della professionalità richiesta in relazione all’esperienza effettivamente maturata.

Gli interessati dovranno presentare specifica domanda di partecipazione esclusivamente per via telematica mediante il sistema messo a disposizione da FormezPA, accedendo attraverso il link https://www.ripam.cloud/ entro il 26 dicembre.