Fino alla firma della convezione Consip affidamento in house da 486.068,93 euro per l’illuminazione pubblica

Dato atto che «le procedure di gara – CONSIP – per la gestione del servizio di pubblica Illuminazione, denominato “Luce 4”, per come si evince dal “cruscotto Consip”, sono in fase di valutazione delle offerte economiche e che pertanto si può ragionevolmente presumere che nel corso dell’anno 2021 tale servizio sarà affidato», nuovo affidamento alla Lamezia Multiservizi per quanto riguarda la gestione dell’illuminazione pubblica da 486.068,93 euro.

In continuità del servizio si passa ad un aggiornamento (da 10.500 a 13.000) dei punti luce inseriti nel programma di manutenzione ordinaria a corpo, per un totale al netto del ribasso e dell’iva di 256.420,39 euro comprensivi di oneri per la sicurezza pari a 5.544,22 euro.

Si aggiunge poi la messa in sicurezza di alcuni impianti, e ripristinarne parte di essi già dismessi e/o rimossi a salvaguardia della pubblica incolumità dei cittadini, per un totale al netto del ribasso di 140.686,53 euro.