Vuoti di organico di almeno 30 unità per il settore tecnico comunale, privo anche di un dirigente specifico

Se al momento a condurre le interlocuzioni con la commissione ministeriale sulle assunzioni richieste dovrà essere il commissario inviato dalla Prefettura dopo la sospensione degli organi di indirizzo politico, continua il “bollettino di guerra” sulla situazione degli uffici comunali lametini.

Oggetto dell’odierna determina è il settore tecnico, uno dei più colpiti dai pensionamenti e mancati nuovi arrivi, come testimoniato anche dalla relazione redatta dalla dirigente Aiello.

Il servizio gestione programmazione nuove opere e opere strategiche può contare su un solo dipendente di ruolo funzionario tecnico, cat. D3, Giuseppe Rigoli, e dal 16 novembre è arrivato un istruttore direttivo tecnico cat. D1, Nicola Cerminara, in servizio a scavalco e part time e per 6 mesi.

Per il puntuale svolgimento delle funzioni assegnate servirebbero però 4 cat. D1 istruttore direttivo tecnico, 1 cat. D1 istruttore direttivo amministrativo, 4 cat. C1 istruttore tecnico geometra, 2 cat. C1 istruttore amministrativo.

Al servizio manutenzione opere stradali ed infrastrutturali, servizi cimiteriali, servizio idrico integrato sono assegnati Antonio Califano, funzionario tecnico D3, Pietro Giampà, istruttore direttivo, cat. D1, Francesco Ammendola, istruttore tecnico, cat.C, Cesare Mercuri, istruttore tecnico, cat. C (in pensione dall’1.01.2021), Vincenzo Mercuri, esecutore amm.vo, cat. B1.

Arrivata Federica Trudi , istruttore direttivo cat. D1, con utilizzo a scavalco per 6 mesi, sarebbero necessari ancora 2 cat. D1 istruttore direttivo tecnico, 1 cat. D1 istruttore direttivo amministrativo, 5 cat. C1 istruttore tecnico geometra, 2 cat. C1 istruttore amministrativo.

Al servizio ambiente lavora la sola dipendente di ruolo funzionario tecnico, cat. D3, Asnora Porcaro, affiancata attualmente da Claudia Morabito, istruttore direttivo cat. D1, in comando per 6 mesi, mentre servirebbero ancora 2 cat. D1 istruttore direttivo tecnico – ingegnere, 1 cat. D1 istruttore direttivo amministrativo, 2 cat. C1 istruttore tecnico geometra, 1 cat. C1 istruttore amministrativo.

La sezione lavori vede Giovanni Saladino, istruttore tecnico, cat. C, Arzente Pasquale T.I. B1, De Cicco Francesco T.I. A, De Luca Vincenzo T.I. B, Gagliardi Salvatore T.D. A, La Scala Vincenzo T.I. B1, Mantovano Antonio Virgilio T.D. A, Molinaro Pasquale T.I. A, Muraca Antonio T.I. A, Rachiele Antonio T.I. B1, Romagnuolo Vincenzo T.I. B1.

Per poter garantire l’espletamento delle attribuzioni si necessita l’assegnazione di 1 istruttore direttivo ingegnere, cat. D1, 1 istruttore tecnico geometra, cat. C, 1 istruttore amministrativo, cat. C, mentre Vincenzo Lucia, funzionario tecnico cat. D3, in comando a tempo pieno per 3 mesi, è stato assegnato al Servizio Sicurezza, altrimenti privo di personale.

In totale così sarebbero necessarie almeno altre 30 unità, oltre a quella del dirigente di settore tecnico, essendo le uniche due presenti di tipo legale amministrativo.