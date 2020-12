Conferma l’attuale organizzazione direttiva in via Perugini il commissario Giuseppe Priolo, anche perché con 2 dirigenti ed 1 segretario non c’è molto da ruotare nel Comune di Lamezia Terme.

Per tali ragioni i settori e unità operative saranno divisi tra:

Alessandra Belvedere – avvocatura, governo del territorio, affari generali

Nadia Aiello – tecnico, promozione e valorizzazione del patrimonio e del territorio comunale, economico-finanziario

Pasquale Pupo – vigilanza e sicurezza urbana, servizi alle persone (politiche sociali educative giovanili e abitative), protezione civile, programmazione strategica, segreteria generale.

Rimane ancora non conclusa l’interlocuzione con la commissione ministeriale per poter avere l’autorizzazione ad eventuali nuove assunzioni, anche se si parte in salita con l’ennesima bocciatura da parte dei revisori dei conti secondo i quali il Comune dovrebbe dichiarare dissesto.