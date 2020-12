Ristori natalizi in conto corrente ma con lo stesso importo di quelli precedenti per i ristoratori, massimo 2 over 14 ospiti in più per casa

Al netto di zone rosse e arancioni, lo stop alle visite private da parte del decreto legge emanato ieri rimane per tutte le feste poiché, recita il decreto pubblicato in Gazzetta Ufficiale, “durante i giorni compresi tra il 24 dicembre 2020 e il 6 gennaio 2021 è altresì consentito lo spostamento verso una sola abitazione privata, ubicata nella medesima regione, una sola volta al giorno, in un arco temporale compreso fra le ore 05,00 e le ore 22,00, e nei limiti di due persone, ulteriori rispetto a quelle ivi già conviventi, oltre ai minori di anni 14 sui quali tali persone esercitino la potestà genitoriale e alle persone disabili o non autosufficienti conviventi”. Quindi 2 sole persone in più, non per 2 per volta.

Chiarimenti poi anche sul sostegno agli operatori dei settori economici interessati dalle misure restrittive nel campo della ristorazione, con il contributo a fondo perduto fissato nel limite massimo di 455 milioni di euro per l’anno 2020 e di 190 milioni di euro per l’anno 2021.

Il contributo non spetta ai soggetti che hanno attivato la partita IVA a partire dal 1 dicembre, sarà fino ad un massimo di 150.000 euro per ogni ristoratore, ed andrà ai soggetti che hanno già beneficiato del contributo a fondo perduto in precedenza, e che non abbiano restituito il predetto ristoro, mediante accreditamento diretto da parte dell’Agenzia delle Entrate sul conto corrente bancario o postale sul quale e’ stato erogato il precedente contributo. Ogni ristoratore riceverà la stessa cifra dei mesi precedenti, quindi, al netto dei diversi incassi mancati che si potevano calcolare tra la primavera, l’estate ed il periodo natalizio.

Nella categoria rientrano così: