Si torna a parlare dei contratti istituzionali di sviluppo, sul cui destino da circa un anno non vi sono passi in avanti, ma non si escludono rimodolazioni.

«I Cis Calabria, progetti volti a realizzare infrastrutture ferroviarie e stradali nelle aree più svantaggiate della nostra Regione, attendono da novembre del 2019 di essere istituzionalizzati per la realizzazione definitiva. Mi sono impegnata personalmente per questa situazione che coinvolge tutte le province calabresi e una moltitudine di comuni e, con la disponibilità del sindaco e presidente della provincia di Catanzaro, Sergio Abramo, ho avviato un’interlocuzione con il sottosegretario alla presidenza del Consiglio con delega alla programmazione economica e agli investimenti, Mario Turco, e con il consigliere della presidenza del Consiglio Gerardo Capozza per un confronto che possa arrivare alla concretizzazione di tali progetti con il finanziamento, in tempi brevi, almeno di quelli immediatamente cantierabili» annuncia la senatrice di Italia Viva Silvia Vono, vicepresidente della commissione lavori pubblici e comunicazioni a Palazzo Madama.

«Un dialogo costruttivo in cui il sottosegretario si è dichiarato disponibile ad accogliere le diverse proposte che necessariamente devono avere un’identità che consenta un effetto moltiplicatore sul territorio», spiega la parlamentare, «è opportuno valutare gli investimenti da effettuare proprio sulla base della validità di tali progetti sui quali abbiamo condiviso l’impegno concreto verso l’obiettivo dell’attivazione di tutte le misure necessarie a garantire la velocizzazione dei finanziamenti dei progetti, già inviati anche ad Invitalia, nei termini previsti, per creare sviluppo in base alle esigenze del territorio aprendo a collaborazioni con il mondo dell’università, della ricerca e delle imprese calabresi».

Le proposte lametine riguardano investimenti per 70.106.947,92 euro, divisi tra: