Doppio affidamento tecnico per la realizzazione di una scala antincendio a servizio della biblioteca comunale lametino.

Per l’affidamento del servizio professionale per l’aggiornamento della relazione geologica esistente ai fini della realizzazione della scala di emergenza a Palazzo Nicotera è stato scelto Piergiorgio Vasta, quale tecnico in possesso dei requisiti richiesti, per l’importo complessivo di 2.537,35 euro.

Giuseppe Talarico, quale tecnico in possesso dei requisiti richiesti, curerà per 6.573,66 euro il servizio di ingegneria per la redazione del progetto strutturale, compresa direzione lavori, della scala di emergenza nel palazzo Nicotera necessaria ai fini del rispetto della normativa sulla sicurezza antincendio.