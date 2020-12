Prorogata al 30 aprile la validità dell’attuale contratto di pulizia degli immobili comunali

Prorogato alla “Gener Service srl ” l’affidamento del servizio di pulizia degli immobili comunali per 4 mesi, dall’01.01.2021 al 30.4.2021, per assicurare la prosecuzione del servizio di pulizia nelle more della nuova gara.

Nella determina viene spiegato che «per l’attivazione della nuova gara è stato necessario attendere approvazione del bilancio, giacchè la spesa del servizio deve essere sostenuta in diverse annualità» e che «a seguito dell’approvazione del bilancio avvenuta a settembre 2020 l’ufficio ha inoltrato i documenti a suo tempo predisposti al competente settore; nel frattempo le nuove modifiche legislative, da ultimo la normativa covid, hanno reso necessario una nuova verifica dei documenti di gara».

Inoltre «mentre lo stesso ufficio patrimonio interagiva con ufficio appalti per preparazione bando di gara da approvarsi insieme al capitolato, è stata deliberata con atto n. 92 del 13.11.2020 del Consiglio Comunale l’adesione alla Convenzione per lo svolgimento delle attività della Centrale Unica di Committenza della Citta’ Metropolitana di Reggio Calabria, di conseguenza il nuovo soggetto di riferimento cui interfacciarsi è stata la predetta centrale», e quindi «nonostante l’ufficio patrimonio stia interagendo con detta centrale dalla data di deliberazione della adesione ad oggi, le modifiche suggerite e richieste dalla stessa sono molteplici e ulteriori rispetto a quanto a suo tempo eccepito dall’ufficio appalti, e ciò ha determinato che alla data odierna non sia stato ancora fornito il bando di gara».

Nell’appalto è compresa la pulizia di: Uffici Delegazioni di Nicastro, Sambiase e Sant’Eufemia; Palazzo Municipale (Via Perugini): Uffici del Sindaco, Assessori, Commissioni Consiliari, Comando Polizia Municipale; Sezione Lavori; Teatro Umberto; Palazzo Panariti; Teatro Grandinetti; Museo Archeologico; Chiostro; Sede Uffici Servizi Sociali; Mercato Coperto Sambiase; Teatro Costabile; Mercato Coperto di Nicastro; Uffici adibiti a sede della Commissione Mandamentale e Servizi all’Educazione pubblica istruzione; Servizi igienici mercati rionali: Nicastro (Via T. Fusco), Sambiase (Via Cataldi); Palazzo Nicotera: (Biblioteca Comunale e Casa del Libro Antico); Bagni pubblici di Via Celli.