Impegnati poco meno di 5.000 euro per l’allestimento di una sala multimediale e multifunzione presso la sala riunioni del Comando della polizia locale, che consenta sia lo svolgimento dei corsi online e sia l’allineamento alle nuove forme digitalizzate di lezioni on line, in particolare con le strutture scolastiche per quanto attiene i percorsi di educazione alla legalità e stradale allo stato sospese.

Pubblicata oggi la determina con cui si decide di approvare il preventivo del 18/12/2020 con offerta pari a 4.989 euro del 22/12/2020 iva compresa e affidare alla ditta Alfabyte computer.