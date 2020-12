Affidati i lavori di messa in sicurezza dell’alveo torrente Coschino, unico direttore dei lavori con il parco Pedichiusa

Dopo una settimana pubblicata la determina a contrarre con impegno di spesa per l’affidamento diretto di incarico di Direzione Lavori e Responsabile della sicurezza in fase di esecuzione, per i lavori di realizzazione Parco della Pedichiusa.

I lavori per la realizzazione del parco Pedichiusa erano sospesi dal 16 ottobre 2019, in quanto doveva essere redatta una perizia di variante e si attendeva un parere della Soprintendenza Belle Arti e Paesaggio inerente le lavorazione da eseguirsi sul mulino. Un anno dopo, il 20 ottobre, la dirigente evidenziava l’estrema urgenza nel definire i lavori, seguita da una mail di sollecito il 18 novembre da parte del sindaco. Anche in questo caso entra in gioco la penuria di personale in Comune, e così l’architetto Gianfranco Molinaro, direttore dei lavori incaricato, con email del 19 novembre «nell’evidenziare il gravoso lavoro che quotidianamente svolge, causa i numerosi pensionamenti che si sono avuti all’interno del suo servizio, si dispiace dover constatare che non ha alcuna possibilità di procedere speditamente e pertanto ha chiesto di esserne esonerato».

Un mese dopo lo stesso affidamento passa così per 8.171,07 euro al tecnico esterno Antonio Carnovale, a cui il 23 ottobre era stato affidato medesimo incarico inerente all’intervento di risanamento conservativo del mulino della Pedichiusa, ed il 26 novembre per i lavori di messa in sicurezza dell’alveo torrente Coschino.

In merito a quest’ultimo intervento finanziato dalla Protezione Civile con 150.000 euro, oggi è stata anche pubblicata la determina secondo cui «per motivi tecnici, economici e di tempo risulta praticabile affidare i lavori di “Messa in sicurezza alveo torrente Coschino (affluente torrente canne)” alla ditta Lucia Costruzioni Lucia Srl già affidatario dei lavori di manutenzione periodica delle vie, piazze, strade esterne, rurali ed altre di interesse comunale, annualità 2020-2021». Affidamento che arriva così a stretto giro con la scadenza imposta, ovvero oggi.