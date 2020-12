Contributi finalizzati alla realizzazione di opere pubbliche o di pubblico interesse per i comuni calabresi

Con decreto dirigenziale n. 14044 del 18 dicembre 2020, pubblicato sul BURC n. 121, parte terza, del 22 dicembre 2020, è stato approvato l’avviso rivolto ai Comuni della Calabria per la concessione di contributi finalizzati alla realizzazione di opere pubbliche o di pubblico interesse.

Il tetto massimo concedibile di finanziamento sarà di 300.000 euro (erogabile attraverso una rata massima annuale per 15 anni calcolata secondo il tasso di interesse vigente alla data di concessione del finanziamento), e per l’assegnazione del contributo si darà priorità alle opere di urbanizzazione primaria ex art. 4 L. n. 847/64 e secondaria, con particolare riferimento a:

gli impianti cimiteriali, cioè gli ampliamenti e le costruzioni dei cimiteri, compresi le vie d’accesso, le zone di parcheggio, gli spazi e i viali destinati al traffico interno e le costruzioni accessorie (art. 26-bis, D.L. n. 415/1989 convertito dalla legge n. 38/1990);

opere necessarie a fronteggiare urgenze di carattere igienico-sanitario;

interventi volti a prevenire ed eliminare gravi pericoli che minacciano l’incolumità pubblica e la sicurezza urbana;

completamento di opere pubbliche o di pubblico interesse;

interventi cui è stato attribuito un finanziamento regionale e oggetto di revoca per cause relative agli equilibri di bilancio o al patto di stabilità;

interventi di potenziamento ed adeguamento di depuratori sottoposti a sequestro giudiziario e/o interventi atti ad evitare dette circostanze;

La richiesta di contributo, redatta secondo lo schema di domanda allegato all’avviso accompagnata dai relativi allegati a pena di inammissibilità, dovrà essere inviata esclusivamente con PEC all’indirizzo edilizia.llpp@pec.regione.calabria.it entro il 30° giorno successivo alla data di pubblicazione dell’avviso sul BURC.