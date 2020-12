Primo comunicato ufficiale del Commissario Prefettizio, Giuseppe Priolo, il quale a nome dell’amministrazione comunale «nel porgere gli auguri di un sereno Natale alla Città di Lamezia Terme, vogliamo innanzitutto ricordare le tante, troppe, vittime della pandemia ed esprimere la nostra vicinanza e la nostra solidarietà alle loro famiglie. L’anno che volge al termine ha messo a dura prova il nostro Paese, per la comparsa di un nemico invisibile e imprevedibile che ha condizionato e limitato fortemente il normale svolgersi delle attività e delle relazioni di ognuno di noi».

Per Priolo «i cittadini di Lamezia sapranno farsi carico, responsabilmente, anche in questo periodo particolare, delle restrizioni imposte dall’emergenza. Auspichiamo che l’anno nuovo possa segnare per tutti una ritrovata occasione di crescita personale e collettiva, rinsaldando quel senso di Comunità coesa e solidale che, solo, può consentire la rinascita sociale ed economica».

Il 2021 sarà anche l’anno delle mini elezioni amministrative (ancora non fissata la data per la ripetizione del voto nelle 4 sezioni richieste dal Tar) e regionali.