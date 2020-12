Sarà effettuato regolarmente oggi il servizio di raccolta differenziata, cambia l’orario per Nicastro Est e Ovest

Sarà effettuato regolarmente oggi il servizio di raccolta differenziata (per la zona di Nicastro Est ed Ovest, ovvero il centro raggiunto nel corso dell’ultimo anno dalla porta a porta, i mastelli dovranno essere esposti entro le 13 e non le 19 come consuetudine), con domani invece raccolta sospesa per il giorno di festa.

Sabato 26 in tutte le zone, invece, sarà raccolto l’organico.

Anche l’Ecopunto di via Cesare Battisti (Piazzetta Santa Maria Maggiore) per le festività natalizie sarà chiuso nei giorni 24 e 31 dicembre e 2 gennaio.