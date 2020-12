Stanziati 10.000 euro per bonificare dalle lastre di amianto siti segnalati a novembre 2019

Ad un anno dall’ordinanza emanata il 13 novembre 2019, vengono oggi impegnati 10.000, compresa Iva, sul cap. n.1571 Piano dei Conti 1030210001 dell’esercizio finanziario anno 2021, a copertura dei costi per interventi di raccolta trasporto e smaltimento dei materiali contenenti amianto sulle aree: pineta località Ginepri; Campo Sportivo Santa Maria; Crozzano Superiore sulla strada comunale che collega S.P. da Sambiase a Piano Luppino; Acquadauzino; Argine Fella in dx-sx; Via Stagliano; località Cutura; Via degli Apuli.

L’affidamento avverrà tramite richiesta di offerta su Mepa, ed in caso di economie sugli interventi programmati è previsto che «le somme impegnate possano essere utilizzate per risanare ulteriori siti che potrebbero essere segnalati in futuro per abbandono abusivo di materiale contenente amianto fino all’occorrenza delle somme disponibili».