Approvato il completamento dei lavori di realizzazione parco della Pedichiusa da ulteriori 300.000 euro

Approvato anche il progetto definitivo/esecutivo per il completamento dei lavori di realizzazione parco della Pedichiusa.

Una cronistoria che parte circa 10 anni fa:

il 19 maggio 2009 è stata sottoscritta, tra il Comune di Lamezia Terme e la Regione Calabria, apposita convenzione con la quale la Regione Calabria finanziava l’intervento per un importo di euro 2.500.000 euro, modificata il 13 maggio 2013 con integrazioni e taglio a 2.241.590,25 euro del contributo regionale;

l’11 marzo 2010 è stato approvato il progetto esecutivo redatto dall’Associazione Temporanea di Professionisti rappresentata dall’arch. Guendalina Solimei, per un importo complessivo di 2.500.000 euro;

il 29 luglio 2013 è stato aggiudicato definitivamente all’impresa Baglione Piante s.r.l., l’appalto dei lavori per il prezzo di 1.719.223,80 euro, con lavori partiti il 10 ottobre 2014 ed il 16 marzo 2015 rimodulato il quadro economico dei lavori per 2.374.051,21 euro;

tra il 2016 (per smottamenti), il 2017 (muro in cemento armato su pali di sostegno a causa dello smottamento prossimo alla scuola don Milani, necessita’ di traslare il ponte pedonale di circa 4,5 metri a monte, modeste modifiche ubicazionali alle murature di sostegno in zona B, contigue al mulino), il 2019 (sostituzione quasi sistematica dei muri in cemento armato già previsti in “area mulino” con muri a gradoni in pietrame (gabbionate) sono intervenute poi varianti d’opera.

Con un impegno ulteriore sul bilancio comunale da 300.000 euro i nuovi lavori vengono così giustificati poiché «concorrono ad una sua più completa definizione e che tendono a dare un’immagine del parco quanto più possibile leggibile e riconoscibile attraverso le diverse componenti che caratterizzano il parco stesso: forma del terreno, vegetazione, percorsi, mulino e sorgente/fontana» tramite «implementazione degli accessi con ampliamento dei percorsi, valorizzazione della fontana, perimetrazione con recinzione».

Non presente nell’atto il nuovo termine ipotizzato per il completamento dei lavori, per un restyling che dovrà poi fare i conti anche con i problemi di gestione del verde pubblico in città.