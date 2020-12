Raccolta differenziata

Giovedì ritiro di organico ed indifferenziato per le zone Redentore-Ospedale, Savutano, Sambiase 2, Nicastro Est e Ovest

Per la zona di Nicastro i mastelli dovranno essere esposti entro le 13, e non le 21 come consuetudine.

Più informazioni su Lamezia Terme









Dal profilo social creato per le informazioni relative alla raccolta differenziata, si avvisano gli utenti delle zone Redentore-Ospedale, Savutano, Sambiase 2, Nicastro Est e Ovest che giovedì verrà svolto un ritiro aggiuntivo di rifiuto indifferenziato. Sarà necessario quindi esporre oltre all’organico anche l’indifferenziato. Per la zona di Nicastro i mastelli dovranno essere esposti entro le 13, e non le 21 come consuetudine.