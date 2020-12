Anche il Servizi alle Persone in carenza di organico, servirebbero altri 13 assistenti sociali e 4 amministrativi

In attesa di avere un parere definitivo da parte della commissione ministeriale in merito ad eventuali nuove assunzioni e stabilizzazioni in via Perugini, come già emerso per gli altri settori del Comune anche quello Servizi alle Persone (che al suo interno vede politiche sociali; politiche educative; asili nido; politiche giovanili; politiche abitative) si trova pericolosamente sotto organico con 13 dipendenti in servizio attualmente.

Inoltre, in forza delle vigenti disposizioni regionali in materia di ridefinizione dell’assetto istituzionale del welfare e della convenzione per l’esercizio delle funzioni associate relative ai servizi socio-assistenziali finanziati con risorse dirette all’Ambito territoriale, l’ufficio coordina anche attività che riguardano i comuni di tutto l’ambito che abbraccia Lamezia Terme come capofila insieme a Cortale, Curinga, Falerna, Feroleto Antico, Gizzeria, Jacurso, Maida, Nocera Terinese, Pianopoli, Platania e San Pietro a Maida.

Dato il parametro di rafforzamento del servizio sociale professionale, in servizio dovrebbero così esserci 1 assistente sociale ogni 5.000 abitanti e, quindi, per l’esercizio delle funzioni associate sull’intero Ambito territoriale, servirebbero altri 13 assistenti sociali.

Il settore necessiterebbe inoltre di ulteriori 2 unità di Istruttore direttivo Amministrativo D1 e di 2 unità di Istruttore Amministrativo categoria C1 in considerazione dell’esiguo numero dei dipendenti assegnati per lo svolgimento delle attività precipuamente amministrative, che si aggiungono a quelle proprie del servizio sociale, nonché l’assoluta carenza di personale qualificato allo svolgimento delle attività psicologiche.

Si determina così di «procedere a ridefinire l’assetto organizzativo interno del Settore Servizi alle Persone (Politiche Sociali, Educative, Abitative e Giovanili) e all’assegnazione del personale ai servizi ed unità operativa al fine di assicurare più efficienza al raggiungimento degli obiettivi funzionali del medesimo Settore, seppur nelle more di una variazione sostanziale della Macrostruttura, che tenga ineluttabilmente conto dell’esistenza di una gestione associata delle funzioni e di un Ufficio unico istituito per la medesima».