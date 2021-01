Per la pulizia di caditoie e condotte stradali stanziati 139.889,54 euro alla Lamezia Multiservizi

Prendendo atto che «occorre effettuare una complessiva azione di manutenzione e disostruzione della rete delle acque bianche, ed in particolare delle caditoie stradali, al fine di assicurare il regolare deflusso delle acque meteoriche onde scongiurare i pericoli di allagamento delle sedi stradali che allo stato si verifica di frequente» il Comune di Lamezia Terme corre ai ripari tramite la Lamezia Multiservizi, cui è affidato anche il servizio di manutenzione della rete idrica.

Vengono così previsti 139.889,54 euro, reputando però che «allo stato attuale le somme stanziate non sono sufficienti ad effettuare una complessiva azione di manutenzione e disostruzione della rete delle acque bianche, oltre che un adeguamento ed ampliamento delle stesse al fine di assicurare il regolare deflusso delle acque meteoriche e quindi scongiurare il potenziale pericolo di allagamento delle sedi stradali»

Da via della Vittoria ci sono però anche le osservazioni avanzate da Paolo Villella, che tramite mail conferma la disponibilità della società ad assumere in affidamento diretto la gestione del servizio, anche di «prevedere la copertura economica della manutenzione programmata che abbiamo stimato in 37.000 euro/anno», distinguendo che in merito allo schema di disciplinare tecnico per la gestione della rete delle acque meteoriche «l’Amministratore Unico ritiene opportuno rinviare l’approvazione, dovendo acquisire preventivamente il parere del Commissario giudiziale, che dovrà verificarne la funzionalità rispetto agli obiettivi del piano». Avvio dei lavori, quindi, non previsto a breve.

Nelle casse della società municipalizzata andranno poi anche 1.315.066,70 euro come quale debito fuori bilancio derivante da mancato pagamento di utenze idriche da parte del Comune.