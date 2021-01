Tra pulizia torrenti e buoni alimentari nuovi ritardi in Comune e mancati indirizzi commissariali

Cominciano a saltare nuove scadenze in via Perugini per quanto riguarda pratiche passata dalla gestione degli organi di indirizzo politico a quelli commissariali.

Affidata la progettazione il 3 dicembre, dovevano essere appaltati entro il 23 dicembre i lavori da 250.000 euro ciascuno relativi ai tratti più critici del torrente Bagni e Cantagalli finanziati dalla Regione tramite la Protezione Civile.

L’approvazione dei progetti esecutivi è arrivata il 30 dicembre, mentre il 21 dicembre era stata affidati all’impresa Costruzioni Lucia srl l’esecuzione dei lavori di “Messa in sicurezza alveo torrente Coschino (affluente torrente canne)” per un importo complessivo da 104.666,85 euro sui 150.000 ottenuti da apposito finanziamento.

In tema di pulizia dei corsi d’acqua il 14 dicembre era stata siglata l’intesa per la pulizia di alcuni tratti dei torrenti Turrina, Cantagalli, Canne e Bagni da parte di Calabria Verde.

Altro aspetto, evidenziato in queste ore da Mimmo Gianturco dopo aver interloquito con il subcommissario Calenda martedì, è la fase di stasi in merito alla nuova trance di buoni spesa alimentari che il Comune dovrebbe emettere.

Il 10 dicembre sono stati incassati 619.486,36 euro come finanziamento relativo al fondo di Solidarietà alimentare, con determina del 30 dicembre che accertava «di riservarsi di adottare successivi atti finalizzati all’individuazione delle modalità di utilizzo delle somme assegnate da destinare a misure urgenti di solidarietà alimentare», fase che però non ha visto da parte della terna commissariale gli adeguati indirizzi, né ufficialmente ne ha avuti in eredità dalla giunta attualmente sospesa.