Riprenderanno da lunedì i tirocini per i 60 soggetti ex percettori di mobilità in deroga presso il Comune

Torneranno in servizio da lunedì i 60 soggetti ex percettori di mobilità in deroga della Regione Calabria che il 15 giugno avevano iniziato il proprio percorso di tirocinio annuale presso il Comune di Lamezia Terme, periodo però interrotto dalla Regione a causa della pandemia.

Lo stop era stato istituito a novembre in funzione dell’ingresso in vigore delle diverse zone di allerta sanitaria, con il livello massimo a bloccare ogni attività dei “tirocini in zone rosse e tirocinanti in quarantena COVID – 19”.

Il 21 dicembre la Regione aveva comunicato la possibilità di riattivare i tirocini a partire dalla data del 7 gennaio, garantendo tutte le condizioni di sicurezza necessari per la ripresa, ed ora e sarà possibile far recuperare ad ogni singolo soggetto ex percettore di mobilità in deroga della Regione Calabria, utilizzato dal Comune di Lamezia Terme, il periodo di tirocinio non svolto.