In atto intervento straordinario di riparazione della condotta distributrice di Via Del Progresso

La Lamezia Multiservizi informa gli utenti che nelle prossime ore verrà eseguito un intervento straordinario di riparazione della condotta distributrice di Via Del Progresso nei pressi dell’intersezione con Via delle Ginestre.

L’urgenza è dovuta al rinvenimento di una importante perdita idrica che potrebbe comportare irregolarità diffuse su tutta la zona. Addetti incaricati dalla società avvieranno, a breve, i lavori sospendendo temporaneamente la fornitura idropotabile e intervenendo sull’infrastruttura di trasporto dell’acqua. La conclusione dei lavori è prevista in serata; successivamente si procederà con la messa in carico della tubazione.

Le zone interessate sono: Via Del Progresso e traverse (a scendere fino all’Oasi Bartolomea), Via Giustino Fortunato, Via Dei Ciclamini, Via Aurelio Cassiodoro, Via Pontieri, Via Antonio De Grazia, Via Guido Dorso, Via Monsignor Azio Davoli, Via Zaleuco di Locri, Via Roberta Lanzino, Contrada Muzio, Via Delle Imprese, Via Roberto il Guiscardo (incrocio con Via Del Progresso), Via Salvatore Foderaro (incrocio con Via Del Progresso).