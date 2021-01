In attesa della annunciata stabilizzazione, prorogati di altri 3 mesi i contratti di 9 ex Lsu comunali

Dopo 2 settimane dalla deliberazione, effettuata per altro alla presenza del solo sub-commissario Prefettizio Luigi Guerrieri, viene pubblicato l’atto amministrativo con i poteri della giunta con il quale si approva di prorogare i contratti a tempo determinato in forma part-time (26 ore settimanali) dei 9 lavoratori ex L.S.U. in servizio in Comune fino al 31 marzo, nelle more della stabilizzazione dei medesimi.

Tale proroga, però, «si subordina all’esclusivo finanziamento con fondi ministeriali e regionali e non comporterà alcun onere per il bilancio dell’Ente nonché alle eventuali determinazioni della Cosfel», fidandosi «delle interlocuzioni con il funzionario della Regione Calabria preposto al servizio che ha fornito rassicurazioni in ordine allo stanziamento delle risorse necessarie alla proroga dei contratti a tempo determinato dei lavoratori ex LSU».

La proroga intanto è stata deliberata il 31 dicembre, ovvero il giorno di scadenza dei precedenti contratti, mentre la stabilizzazione dipende ancora dalla pubblicazione degli atti amministrativi e dal parere della commissione ministeriale sulle assunzioni in via Perugini.