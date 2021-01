Per sostituzione dei cavi elettici viabilità modificata in alcune strade comunali

Da domani fino a giovedì la società Terna – Rete Elettrica Nazionale S.p.A sarà impegnata nell’esecuzione dei lavori di sostituzione dei cavi delle linee elettriche aeree 66 KV, e per tale ragione oggi è stata emessa apposita ordinanza che regola il traffico nelle arterie coinvolte dai lavori.

Divieto di circolazione su Via S. Miceli, tratto compreso tra Viale Scarpino (Altezza rotatoria) e Via Generale Carlo Alberto dalla Chiesa, domani dalle 14 alle 17, con obbligo di direzione obbligatoria su Via C.A. Dalla Chiesa per tutti i veicoli circolanti su Via S. Miceli provenienti da Via A. Moro.

Divieto di circolazione su Via R. Lombardi, tratto compreso tra Viale Scarpino e Via Generale Carlo Alberto dalla Chiesa (consentito il transito solo ai residenti), domenica dalle 13 alle 17.

Dalle 14 alle 17, dal 26 al 28 gennaio, divieto di circolazione su Via del Progresso, tratto compreso tra Via dei Ciclamini e Via Antonio De Grazia, con direzione obbligatoria su Via Della Vittoria per tutti i veicoli di portata superiore a 3,5 t provenienti da Via Timavo, e su Via Sen. A. Scarpino per tutti i veicoli circolanti nella rotatoria posta all’intersezione con Via del Progresso. Senso unico alternato a mezzo di impianto semaforico su Via Monsignore Azio Davoli, tratto compreso tra Via Antonio De Grazie e Via Cassiodoro.