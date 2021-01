Una sola proposta è giunta per il taglio di alberi in aree di proprietà comunale lametina

Una sola proposta, da una ditta di Maida, è giunta per la manifestazione di interesse in merito all’affidamento senza oneri per l’Ente al taglio di alberature in aree di proprietà comunale.

I lavori avranno luogo entro 90 giorni dall’affidamento in Piazza Garibaldi, Via Foderaro scuola Manzi e Via Dunant scuola comunale, già in passato oggetto di interventi per la pericolosità degli arbusti, ed in altri siti previa autorizzazione del Corpo Carabinieri forestale “Calabria”, prevedendo che «il soggetto affidatario sarà tenuto ad asportare a suo completo beneficio e senza la previa autorizzazione comunale tutto il legname tagliato».

L’aggiudicazione del servizio alla ditta “Azienda Agricola Mazzotta Maurizio” diventerà efficace dopo la verifica dei requisiti di ordine generale per la partecipazione alle procedure di affidamento.