La gestione biennale degli ex Sprar è tra i primi bandi comunali lametini che saranno appaltati in riva allo Stretto.

Pubblicato infatti il bando di gara, mediante procedura telematica aperta, con cui la centrale unica di committenza della città metropolitana di Reggio Calabria dovrà individuare, per conto del Comune di Lamezia Terme, il soggetto attuatore per l’organizzazione e la gestione dei servizi di accoglienza dei titolari di protezione internazionale nell’ambito di un progetto territoriale aderente al “Sistema di protezione per titolari di protezione internazionale e per i minori stranieri non accompagnati” D.M. 18 Novembre 2019 – linee guida, art. 7 comma 3 lettere a) e c), biennio 2021/2022, accoglienza di carattere ordinario e in favore di minori stranieri non accompagnati.

Il valore stimato dell’appalto, comprensivo di proroga di 6 mesi e rinnovo per ulteriori 18 mesi, è di 2.684.559,98 euro (IVA esclusa) divisi in 2 lotti: Lotto 1 cat. ordinari: 1.579.550 – Lotto 2 cat. MSNA: 1.105.049,98.

Sono ammesse offerte per entrambi i lotti o per un solo lotto. Ciascun concorrente potrà essere aggiudicatario di un lotto o di entrambi.

I beneficiari dei servizi sono i titolari di protezione internazionale appartenenti alla categoria ordinari in numero massimo di 33 ospiti contemporaneamente, e alla categoria minori stranieri non accompagnati in numero massimo di 15 ospiti contemporaneamente di cui 10 minori e 5 neomaggiorenni.

Termine per presentare domanda fissato a mezzogiorno del 10 febbraio.