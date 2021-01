Per l’inaugurazione dell’anno giudiziario del distretto di Corte d’Appello di Catanzaro Alfonso Bonafede torna nell’aula bunker

Il ministro della Giustizia Alfonso Bonafede sarà in Calabria il 30 gennaio per prendere parte all’inaugurazione dell’anno giudiziario del distretto di Corte d’Appello di Catanzaro in programma all’aula bunker di Lamezia Terme.

La comunicazione inviata dal Ministero con cui si ufficializza la presenza di Bonafede è stata ricevuta dal dell’ufficialità dell’intervento è stata ricevuta dal presidente della Corte d’Appello e dal Procuratore generale della Corte d’Appello di Catanzaro.