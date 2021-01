Per procedere alla verniciatura dei tralicci in due distinte zone della città modifiche alla viabilità temporanee

Per procedere alla verniciatura dei tralicci oggetto d’intervento di sostituzione linee elettriche aeree 66 KV “ Feroleto-Lamezia Terme”, in due distinte zone della città modifiche alla viabilità nel corso di questa e la prossima settimana.

L’istituzione temporanea del divieto di circolazione su:

Via De Sensi, tratto compreso tra Via Perugini e Via Marconi, dalle 14 alle 16 dal 25 al 27 gennaio, e dalle 13:30 alle 17 dal 2 al 06 febbraio;

Via Santo Umile da Bisignano, tratto compreso tra Via Prunia e Via De Sensi, dalle 13:30 alle 17 dal 2 al 06 febbraio;

Via Patrioti Sambiasini, nel tratto compreso tra Via Santo Umile da Bisignano e Via Buonarroti, dalle 13:30 alle 17 dal 2 al 06 febbraio;

Via del Progresso, tratto compreso tra Via dei Ciclamini e Via Antonio De Grazia, dalle 13:30 alle 17 dal 26 al 29 gennaio.

Tali modifiche comporteranno l’istituzione della direzione obbligatoria su Via Della Vittoria per tutti i veicoli di portata superiore a 3,5 t provenienti da Via Timavo, su Via Scarpino per tutti i veicoli circolanti nella rotatoria posta all’intersezione con Via del Progresso, dalle 13:30 alle 17 dal 26 al 29 gennaio. Inoltre senso unico alternato a mezzo di impianto semaforico su Via Monsignore Azio Davoli, tratto compreso tra Via Antonio De Grazie e Via Cassiodoro, dalle 13:30 alle 17 dal 26 al 29 gennaio.