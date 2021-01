Perdita idrica su Corso Antonio Gramsci, ripristino della fornitura previsto non prima di pomeriggio

La Lamezia Multiservizi S.p.A. comunica che, nella mattinata odierna, è stata individuata una importante perdita idrica su una condotta principale nel centro urbano di Sambiase, su Corso Antonio Gramsci. Una squadra tecnica è già stata incaricata di eseguire rapidamente i lavori di riparazione. L’erogazione idropotabile verrà temporaneamente sospesa per eseguire in sicurezza l’intervento.

Il ripristino del regolare servizio di erogazione dell’acqua potabile è subordinato al completamento dei lavori i quali dovrebbero terminare, salvo complicazioni, nel primo pomeriggio.

Le zone interessate sono quelle di: Via Alfredo e Antonio Petronio, Via dei Patrioti Sambiasini, Corso Antonio Gramsci, Via Prunia, Via Luigi Pirandello, Via Grazia Deledda, Via Michele Nicotera, Via Pane e Via Cerasolo.