Per la campagna di comunicazione della raccolta differenziata il Comune si affida alla scolaresche lametine

Per le attività di comunicazione per lo sviluppo di una corretta raccolta differenziata, e di un’adeguata informazione ai cittadini per diffondere elementi di una cultura della responsabilità e dell’impegno civico, l’amministrazione comunale lametina propone il concorso di idee “Se lo Abbandoni il rifiuto sei tu!”.

Ad essere coinvolte saranno le scuole primarie e secondarie di primo grado della città di Lamezia Terme, «per far leva sulle grandi capacità che hanno i ragazzi, sulla loro immaginazione e laboriosità, attingendo al loro operato per realizzare, successivamente, una vera e propria attività di comunicazione pubblica» spiega la determina, non allegando però modulo di partecipazione e liberatoria citate nell’atto amministrativo.

Si specifica che «con atti successivi si procederà agli acquisti relativi ai premi per gli studenti vincitori e alla realizzazione della vera e propria campagna di comunicazione attraverso l’utilizzo degli elaborati premiati», reputando «necessario procedere alla pubblicazione del Regolamento del Concorso di idee “Se lo Abbandoni il rifiuto sei tu!”, e che allo stesso sia dato risalto attraverso la sua pubblicazione e l’utilizzo dei media», e dato il silenzio stampa aumentato dall’arrivo della terna commissariale in via Perugini sarebbe già una notizia vista l’assenza da anni di un ufficio stampa e di uno staff del sindaco (ruolo nell’ultima gestione “traslato” in una delega dell’assessore Vaccaro).

In tema di ambiente il 15 gennaio è scaduto il termine per partecipare al bando per le compostiere fornite gratuitamente dal Comune a chi soddisfacesse determinati requisiti, il cui esito non è ancora noto.