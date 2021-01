Online il bando di gara per l’affidamento dei servizi di gestione della comunità alloggio per anziani “Bosco Sant’Antonio”, con un valore di base triennale pari a 2.810.528,82 euro, oltre IVA eventuale.

Il termine per presentare le offerte alla centrale unica di committenza della città metropolitana di Reggio Calabria è fissato al 12 febbraio.

Sono ammessi alla gara gli operatori economici elencati dall’art. 45, commi 1 e 2, del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., tra i quali, in particolare, quelli costituiti da: – operatori economici con idoneità individuale di cui alle lettere a) (imprenditori individuali anche artigiani, e le società, anche cooperative), b) (consorzi tra società cooperative di produzione e lavoro e consorzi tra imprese artigiane), e c) (consorzi stabili); – operatori economici con idoneità plurisoggettiva di cui alle lettere d) (raggruppamenti temporanei di concorrenti), e) (consorzi ordinari di concorrenti), f) (le aggregazioni tra le imprese aderenti al contratto di rete) ed g) (gruppo europeo di interesse economico), dell’art. 45, comma 2, del Codice; – operatori economici stabiliti in altri Stati membri, costituiti conformemente alla legislazione vigente nei rispettivi paesi ai sensi dell’art. 45, comma 1, del Codice nonché del presente disciplinare di gara.