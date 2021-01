Accertamenti fiscali passati, il segretario generale ribadisce l’invio tramite Pec o consegna a mano dei correttivi

Il segretario generale Pasquale Pupo in ordine alla gestione dei tributi comunali spiega che «su indicazione del commissario prefettizio, ed acquisite apposite notizie presso i competenti uffici, gli avvisi di accertamento notificati ai cittadini sono stati elaborati direttamente dal Comune senza alcun ricorso a società’ esterne di riscossione. Limitatamente alla gestione dei servizi di stampa, imbustamento e rendicontazione, l’ufficio tributi si e’ avvalso del gestore dei servizi informatizzati in uso al Comune».

La discussione non era però su come venissero spediti, ma su cosa si basassero gli avvisi, ed in tal senso Pupo rimarca che «per segnalare eventuali errori nell’indicazione degli indirizzi, ovvero differenti criticità attribuibili alle banche dati catastali, gli utenti potranno presentare apposita istanza all’ufficio tributi, inviandola all’indirizzo di posta elettronica protocollo@pec.comunelameziaterme.it ovvero consegnandola direttamente al protocollo generale dell’ente. Sono state impartite apposite disposizioni per il sollecito e puntuale riscontro da parte degli uffici preposti».

Rimane ancora il problema del modulo da dover scaricare online e correggere nella forma (citando la Tari e non Ici ed Imu come nome del collegamento), aspetto però superabile anche fronte utente.