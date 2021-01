Piano delle opere pubbliche 2021-2013 aggiornato con 47 interventi per 208.182.749,50 euro

Entro il 31 marzo non solo si dovrebbe votare nelle 4 sezioni annullate dal Tar Calabria, con più che probabile ritorno in carica dell’attuale formazione di consiglio e giunta comunale guidata dal sindaco Mascaro (a meno che il consiglio di Stato non decida di annullare in toto le elezioni amministrative del 2019), ma anche approvare il bilancio di previsione 2021-2023.

Tra i primi allegati deliberati dall’attuale terna commissariale con i poteri della giunta vi è l’aggiornamento del piano triennale delle opere pubbliche superiori ai 100.000 euro, la cui precedente versione è di settembre.

Gli interventi previsti nei 3 anni sono pari a 208.182.749,50 euro (divise tra 99.851.922,65, 103.494.697,63, 4.836.129,22), di cui però solo 681.135,53 sono stanziamenti di bilancio e 50 milioni dal progetto di finanza per l’ipotesi di gestione privata dei 3 cimiteri comunali per 25 anni.

Le priorità previste vedono: 1) manutenzione; 2) recupero del patrimonio esistente; 3) completamento dei lavori già iniziati; 4) interventi per i quali ricorra la possibilità di finanziamento con capitale privato maggioritario; 5) progetti esecutivi approvati.

Nella stessa delibera si rammenta come ci siano 3 punti al momento in una fase di limbo:

“Programma dell’Agenda Urbana del Comune di Lamezia Terme”, per l’importo complessivo di 16.970.000 euro, che ancora attende l’approvazione da parte della Regione;

“Realizzazione alloggi per cittadini ROM per l’importo di 700.000 euro, per la quale non è stata ancora definita l’area d’intervento;

“Contratti Istituzionali di Sviluppo (CIS)” volti ad eseguire interventi prioritari di sviluppo, soprattutto nelle aree svantaggiate e nel mezzogiorno, con 10 studi di fattibilità tecnici economici inviati all’interno delle schede presentate dalla Provincia di Catanzaro del cui destino ancora non vi è certezza.

Nello specifico l’elenco approvato di 47 interventi prevede:

Nel 2021

Messa in sicurezza viabilità San Minà Inferiore e San Minà Superiore 148.247 euro

Intervento di mitigazione del rischio di frana e di messa in sicurezza degli insediamenti urbani in località Annunziata -Calia- Casturi 800.000 euro

Progetto Operativo di bonifica tramite messa in sicurezza permanente per il sito di località Bagni 9.439.974,56 euro

Piano Nazione delle città SA.R.A. Savutano rigenerazione animazione 30 milioni di euro

Intervento di adeguamento sismico Scuola elementare Maggiore Perri 4 milioni di euro

Intervento di adeguamento sismico della scuola secondaria I grado appartenente all’Istituto Comprensivo Sant’Eufemia Lamezia 722,700 euro

Adeguamento sismico ed efficientamento energetico edificio scolastico di Via delle Rose appartenente all’Istituto Comprensivo Nicotera – Costabile 780,000 euro

Casa della Musica Lamezia Enjoy 600.000 euro (anche se il bene confiscato è tornato a luglio ai precedenti proprietari)

ai precedenti proprietari) Contratti locali di sicurezza – Turismo sociale a Ginepri 1 milione di euro

Intervento di adeguamento sismico scuola dell’infanzia e primaria “Borrello” 633,135.19 euro

Intervento di adeguamento sismico Scuola elementare Capizzaglie 260,254.78 euro

Adeguamento del centro di raccolta sito in località Rotoli 202,135.53 euro

Adeguamento canile municipale 200.000 euro (attualmente l’area è però sotto sequestro )

) Servizi cimiteriali per 25 anni attraverso proposta di realizzazione e gestione in concessione dei cimiteri mediante la procedura di “Finanza di progetto” 50 milioni euro

Realizzazione di ciclovie urbane (decreto MIT del 30/04/2020) 250,475.59 euro

Realizzazione di un “Centro Federale di addestramento e formazione Tiro con l’Arco con campo indoor e outdoor a valere sui fondi del CONI denominati “Sport e Periferie” 815.000 euro

Nel 2022

Lavori di sistemazione della strada comunale Velati – Rametta 200.000 euro

Contratti Istituzionali di Sviluppo (CIS) 70.106.947,92 euro

Area Abbazia Benedettina di Sant’Eufemia. Interventi di indagine, scavo archeologico, restauro conservativo, fruibilità e valorizzazione 2 milioni di euro

Lavori di completamento funzionale della strada di collegamento Sant’Eufemia con il litorale 870.000 euro

Realizzazione raccolta acque bianche a salvaguardia sede stradale Via G. D’Orso 150,757.33

Realizzazione collettore fognario in località Cutura (lavori di potenziamento del collettore fognante da loc.Pullo a pozzetto fiume Amato) 2.775.600

Agenda Urbana 16.970.000

Intervento su tratti di viabilità comunali limitrofi a corsi d’acqua in contrada Lagani ed in particolare Via Emilio La Scala, Via dei Lecci e Via Salvatore Gasperoni 180.001,17

Intervento di ripristino della piazzetta sita in Via Torre – previsto il rifacimento del muro crollato, di parte della pavimentazione e l’efficientamento della condotta delle acque meteoriche proveniente da monte 172.404,44

Ripristino condotte acque bianche Via Calvario 143.084,96

Lavori di manutenzione straordinaria su alcune vie cittadine 224.000

Allestimento degli immobili e delle aree del Parco Peppino Impastato – Azione per la realizzazione dei Contratti Locali di Sicurezza 500.000

Realizzazione, riqualificazione, adattamento e/o allestimento di locali pubblici da adibire a laboratori e ad attività sociali e culturali – Spazio aperto Giovani 100.000

Ripristino funzionale delle strutture quali “percorsi – area giochi – area pic nic – raccolta acque£, in località Dossi Comuni 179.734,31

Messa in sicurezza e ripristino funzionale del canale di raccolta acque bianche. Realizzazione di un canale in pietra e cemento ed il rifacimento della vecchia canalizzazione in località Magolà – Largo Sant’Antonio 201.723,92

City Logistic. Realizzazione di una piastra logistica in via Cristoforo Colombo 1.500.000 (fondi però persi a luglio )

) Lavori di completamento 20 alloggi per popolazione Rom in località Carrà – Marchese, in Via degli Uliveti, ivi compreso le opere di urbanizzazione 1,270,443.58 (alloggi occupati abusivamente dal 2015)

Efficientamento energetico dell’impianto sportivo Palazzetto dello Sport in Via Marconi 700.000 (richiesti nel bando sport e periferie, possibile riscontro non prima di marzo)

Messa in sicurezza del territorio rischio idrogeologico ai fini della messa in sicurezza del torrente Piazza 980.000

Messa in sicurezza del territorio a rischio idrogeologico – delle aree interne al centro storico della città di Lamezia Terme (Torrente Canne ramo est – area mulini – castello) 980.000

Messa in sicurezza del territorio a rischio idrogeologico mediante regimentazione idraulica della località Calvario 900.000

Messa in sicurezza del territorio a rischio idrogeologico area Bosco Sant’Antonio 640.000

Messa in sicurezza del territorio a rischio idrogeologico – mediante regimentazione delle acque nell’area di contrada Lagani e Misà 800.000

Messa in sicurezza del territorio a rischio idrogeologico delle aree collinari al contorno della città gravate da fenomeni di dissesto con frana (San Minà, Cubiti, Caronte, Acquafredda) 700.000

Realizzazione di un campo polivalente, di un campo di calcetto e mini basket nonchè di sistemazione dell’area adibita ad impianto sportivo in via Beato Angelico 250.000

Nel 2023