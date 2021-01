Da lunedì implementazione sperimentale del trasporto pubblico verso le frazioni con il ritorno in aula delle superiori

In base ai vari provvedimenti nazionali, e non ultima l’ordinanza regionale n°4 del 30.01.2021, da lunedì le scuole superiori riaprono in presenza secondo il DPCM del 14 gennaio e alcune modalità e orari determinati gli stessi Istituti.

Le relazioni fra Enti di queste ultime settimane tra Prefetture, Ufficio Scolastico Regionale, Comuni ecc, hanno invitato le scuole ad utilizzare, fra gli altri accorgimenti, il fattore tempo con l’entrata e l’uscita dalle lezioni in maniera differenziata.

La Lamezia Multiservizi oltre al servizio di Trasporto Urbano cittadino presente anche nelle ore pomeridiane, per garantire la mobilità scolastica anche alle frazioni montane ha incrementato delle corse di ritorno tenendo presente i nuovi orari ipotizzati.

Oltre a quanto già in esercizio, verranno quindi implementati i trasporti per le frazioni:

Linea 9 – Gabella Acquadauzano

Linea 13 – Caronte Acquafredda

Linea 14 – San Minà

Linea 17 – Crozzano Santa Maria

Linea 18 – Miglierina Cantarelle Serracastagna

Tutte le corse scolastiche di ritorno partiranno alle 16:10.

Per come disposto dalla Prefetture, il programma di trasporto esposto ha una validità “sperimentale” per almeno 10 giorni dopo i quali si potranno avere degli assestamenti rispetto ad ulteriori elementi di sicurezza e opportunità che verranno riscontrati.