Non risultano allo stato criticità tali da indurre l’adozione di ulteriori provvedimenti cautelari, scuole aperte

Anche la terna commissariale, in tarda serata, interviene per smentire la presunta ordinanza mai emanata per la giornata di domani, con quindi scuole che saranno regolarmente aperte per come disposto nei modi delle misure anticontagio.

In merito all’allerta meteo «si fa presente che sono stati attivati i servizi di verifica e prevenzione da parte dei competenti organi tecnici e della Polizia Locale del Comune, i quali, con l’ausilio delle Associazioni di volontariato di Protezione civile, monitorano senza soluzione di continuità l’evolversi della situazione su tutto il territorio comunale», spiegando così che «sulla scorta delle indicazioni fornite dagli organi preposti non risultano allo stato criticità tali da indurre l’adozione di ulteriori provvedimenti cautelari».

Si raccomanda alla cittadinanza di «assumere comportamenti improntati alla necessaria prudenza in considerazione della presenza di fenomeni atmosferici avversi, segnalando tempestivamente alle autorità comunali preposte (0968/22130 – 0968/207812 – 3387226509) eventuali esigenze o emergenze».