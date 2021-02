La Multiservizi mette in vendita il terreno posseduto in località Spartivento a partire da 1.700.000 euro

Sarà messo in vendita il 23 marzo alle 16 presso la sede amministrativa di corso Giovanni Nicotera il terreno di proprietà della Lamezia Multiservizi in località Spartivento, il cui valore stimato con perizia del 2016 è di 1.700.000 euro.

Di fatti in seguito al concordato preventivo, approvato il 5 marzo 2020 dal Tribunale di Lamezia Terme, la società ha previsto la dismissione del terreno da 27.484 mq in quanto non bene strategico.

Nell’avviso di vendita, che prevede solo offerte al rialzo, si specifica che «le diverse particelle sono tra loro contigue e costituiscono un unico appezzamento di terreno ubicato a Sud-Est dell’abitato di Lamezia Terme, già Sambiase e precisamente nella località “Spartivento”, confina a Sud Sud-Ovest con la strada comunale Via Martiri di Nassiriya e a Nord con area IACP ed è inserito in un contesto urbano in via di sviluppo completamente urbanizzato. Il terreno ricade in area edificabile, individuata nel vigente strumento urbanistico del Comune di Lamezia Terme zona FL – zona di completamento ed adeguamento urbanistico, destinata a servizi di pubblica utilità. L’edificazione in tale zona è prevista con i seguenti indici: Indice di fabbricabilità fondiario 1,50 mc/mq; Altezza massima prescritta: 7,50 m; Distanza minima dai confini: 5,00 m; Distanza minima dalle strade: 5,0 m; Distanza minima dagli edifici: 10,00 m».

L’asta sarà esperita con il metodo delle offerte segrete. L’autorità che presiederà l’asta, aperti i pieghi ricevuti o presentati e lette le offerte giunte entro il termine delle 12.30 del 23 marzo, aggiudicherà il contratto a colui che ha presentato l’offerta migliore in termini di prezzo più vantaggiosa ed il cui prezzo sia migliore a quello fissato nell’avviso d’asta. Se non sono state presentate offerte, l’asta sarà dichiarata deserta. L’aggiudicazione provvisoria avverrà a favore di colui che avrà presentato l’offerta valida di importo più elevato. L’aggiudicazione avverrà anche in presenza di una sola offerta validamente presentata.

Nel caso in cui risultino presentate più offerte valide, nel giorno indetto per la gara si procederà ad ulteriore procedura competitiva cui parteciperanno gli offerenti presenti presso la sede della Società. La base d’asta sarà data dal maggior prezzo offerto ed i rilanci, con un minimo di 5.000 euro, saranno effettuati secondo il metodo delle candele vergini ad intervallo di un minuto. L’immobile verrà aggiudicato al miglior offerente al termine della procedura.