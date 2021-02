Chiesti dalla Regione altri 35 milioni di euro per gli impianti di compostaggio

L’assessore all’Ambiente della Giunta regionale, Sergio De Caprio, nella sala Oro della Cittadella “Jole Santelli” di Catanzaro, ha incontrato oggi il coordinatore del comitato tecnico del Consorzio italiano compostatori (Cic), Alberto Confalonieri, e si è confrontato apertamente con i sindaci dei piccoli Comuni della Calabria beneficiari di un finanziamento regionale per la realizzazione di impianti di compostaggio di prossimità.

L’11 novembre 2020, la Regione Calabria aveva sottoscritto un protocollo d’intesa con il Cic per promuovere la raccolta differenziata e il trattamento della frazione organica, finalizzata alla produzione di compost di qualità. I Comuni, in quanto beneficiari del finanziamento, sono destinatari del supporto dello stesso Cic.

«È un giorno importante – commenta De Caprio – perché abbiamo incontrato il rappresentante del Consorzio italiano compostatori, che ci ha dato le linee guida attraverso le quali realizzare l’impiantistica che abbiamo finanziato per i Comuni più piccoli della Calabria».

«Sono 9 milioni di euro di impiantistica, per cui – aggiunge De Caprio – stiamo chiedendo un’integrazione sul Recovery fund di altri 35 milioni di euro per migliorare la qualità del compostaggio, per sostenere l’agricoltura biologica, per fare della Calabria la terra dell’agricoltura biologica e per trasformare i rifiuti in prodotto».

«Bisogna attivare – conclude De Caprio – un’economia circolare seria, che parta dal basso, dai cittadini, dai nostri sindaci, dai paesi più piccoli, che sono le nostre radici più preziose e che dobbiamo proteggere».