Consiglio di Stato permettendo, il 28 marzo ripetizione del voto nelle 4 sezioni annullate dal Tar

Si tornerà il 28 marzo a votare in 4 sezioni, per come sancito dal Tar Calabria a dicembre, per quanto riguarda l’amministrazione comunale attualmente sospesa ed eletta a novembre 2019.

L’ultima domenica di marzo, secondo quanto previsto dai dettami nazionali, era l’ultima data ultima possibile per tornare ad esprimere le preferenze in merito ai candidati del 2019 nelle sezioni 2, 44, 73 e 78 da parte dei 2.255 elettori iscritti. Data quindi oltre i 60 giorni previsti inizialmente dall’insediamento del commissario Priolo, ma che potrebbe non essere neanche l’ultima versione del percorso elettorale – amministrativo.

Da un lato infatti il primo cittadino eletto, Paolo Mascaro, ha presentato al Consiglio di Stato la richiesta di reintegro nel proprio ruolo insieme agli altri organi di indirizzo politico sospesi dopo il parziale accoglimento del ricorso presentato al Tar dagli ex candidati a sindaco Cristiano e Zizza.

Dall’altro proprio l’esponente pentastellato, con ricorso pagato dai parlamentari calabresi del movimento, ha chiesto al Consiglio di Stato di annullare in toto tutto il voto del 2019, il che comporterebbe nuove elezioni con candidati diversi e tempi di commissariamento ancora più lunghi.

In entrambi i casi non si ha però ancora una data fissata per il pronunciamento, il che a questo punto non esclude che possa essere fissata nel corso di questo mese e tenersi nel prossimo.

Intanto c’è da riorganizzare la macchina elettorale, che però era già in allerta essendo state fissate le elezioni regionali prima il 14 febbraio, con nuova data posticipata all’11 aprile (domenica che sarebbe indicata anche per un altamente improbabile ballottaggio per le amministrative).